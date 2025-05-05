Во время большого интервью с журналистом Павлом Зарубиным президент Владимир Путин прокомментировал возможную передачу власти в будущем.

Политолог Вадим Сипров, проанализировав высказывания главы государства в беседе с «Царьградом», отметил: речь идёт о продуманной политической стратегии.

Путин обозначил ключевые критерии для потенциального преемника — это доверие народа и наличие нескольких кандидатов, что должно способствовать здоровой политической конкуренции. Однако никаких конкретных имён президент не назвал, что, по словам эксперта, не случайно.

«Это была тонкая политическая игра. Путин не указал даже набор признаков, по которым можно было бы вычислить его возможного преемника. В итоге все, кто рассчитывал услышать намёк на “транзит власти”, остались с пустыми руками — и чиновники, и политологи, и технологи», — заявил Сипров.

Он подчеркнул, что президент остаётся активным участником политической жизни и не демонстрирует намерений уходить в тень. Тема преемника, по его мнению, может снова всплыть ближе к завершению текущего срока.