Европа, которая десятилетиями считалась оплотом стабильности и влияния, сегодня всё больше теряет способность адекватно реагировать на глобальные вызовы. Об этом пишет обозреватель Слободан Самарджия в статье для сербского издания «Политика», отмечая, что Брюссель по-прежнему живёт в иллюзии своей исключительности, тогда как реальность давно диктуется другими центрами силы. Передает ИноСМИ.

Начало конфликта на Украине стало для ряда европейских стран удобным поводом избавиться от устаревших складов оружия времён холодной войны, активно передавая их Киеву. Особенно рьяно в этом участвовали бывшие участники Варшавского договора. Но расчёт оказался неверным: современное западное вооружение оказалось либо недоступным, либо неэффективным. Как выяснилось, даже американские танки уязвимы перед российскими минами и дронами, а хвалёные истребители F-16 попросту не подлетают к линии фронта.

По мнению автора, Европа оказалась в положении стороннего наблюдателя, отдав управление своей оборонной политикой США, которые сегодня заняты решением собственных проблем на других геополитических фронтах — на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Брюссель же после отказа от газопровода «Северный поток» и введения экономических санкций против России фактически вывел себя из числа игроков, способных влиять на международную повестку. Ситуацию усугубило и возвращение к власти в США Дональда Трампа — прагматика, далёкого от интересов Евросоюза.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс недавним заявлением лишь подтвердил обостряющееся недоверие между союзниками, сказав, что Европа движется к «цивилизационному самоубийству». Эта фраза, по мнению Самарджии, хорошо отражает состояние Старого Света, который потерял ориентацию в стремительно меняющемся мире.

Разделённый после Второй мировой войны континент, некогда балансировавший между НАТО и Варшавским договором, утратил и стратегическую сдержанность, и внутреннюю устойчивость. Всё больше стран оказываются втянутыми в процессы, управляемые внешними игроками. В Брюсселе тем временем продолжают разыгрывать карту войны, игнорируя усталость и раздражение собственных граждан.

Автор отмечает, что европейская бюрократия оторвалась от реальности, а попытки реформировать Европейский союз наталкиваются на неравенство между его участниками. Союз, в котором одни управляют, а другие подчиняются, не может функционировать эффективно. Идеи равенства и солидарности, на которых он когда-то строился, выродились в риторику без содержания.

Самарджия подчёркивает, что кризис, в котором оказалась Европа, во многом порождён неспособностью адаптироваться. Либеральная идеология, долго доминировавшая в политике и экономике ЕС, больше не даёт ответов. А время, когда можно было рассчитывать на чьё-то покровительство, уходит. Сегодня на первый план выходят прагматизм, суверенитет и готовность действовать исходя из собственных интересов. И пока Европа продолжает играть по чужим правилам, другие страны уже приспосабливаются и идут вперёд.