Российские штурмовые подразделения добились значимого продвижения на Мирноградско-Торецком направлении, прорвав одну из укреплённых линий обороны ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Подоляка, подчеркнув, что изменение сезонных условий сыграло важную роль в успехе наступательных действий. Благодаря весенней листве бойцы ВС РФ смогли использовать природное укрытие для скрытного перемещения, что раньше было невозможно.

По словам Подоляки, зелёный покров, покрывший балочные зоны и лесополосы, стал важным фактором, позволившим российским бойцам незаметно преодолевать ранее опасные и простреливаемые участки. Эксперт отметил, что в тех районах, где раньше продвижение замедлялось на недели, сейчас стало возможным продвигаться с минимальными потерями. Именно такая тактика была успешно реализована на западном берегу реки Бычок, где были заняты несколько ключевых позиций украинских сил.

Наиболее ощутимые изменения оперативной обстановки произошли в районах Новой Полтавки и Малиновки. По оценке Юрия Подоляки, достигнутые здесь успехи создают серьёзную угрозу для тылового обеспечения группировки ВСУ, сосредоточенной в Константиновке. Российские силы методично обходят укреплённые узлы противника, изменяя конфигурацию фронта и затрудняя переброску резервов со стороны украинского командования.

Военный аналитик подчёркивает, что сложившаяся обстановка демонстрирует грамотное использование тактических возможностей на местности и слаженную работу подразделений, продвигающихся в условиях плотной обороны. Подоляка считает, что дальнейшее развитие наступления в этом районе может существенно повлиять на общий ход боевых действий на этом участке фронта.