На линии боевого соприкосновения замечено активное применение северокорейских реактивных систем залпового огня М-1991. По имеющимся данным, на фронт была поставлена партия из 120 единиц этих установок. Их боевые возможности уже продемонстрированы на практике в ходе ударов по украинским позициям. М-1991 стали заметным усилением огневой мощи, а их характеристики привлекли внимание как российских, так и западных экспертов. Пишет ЦГ.

Информация о возможных поставках этих систем, а также самоходных гаубиц M1989 Koksan из КНДР впервые появилась осенью 2023 года. Тогда сообщения о передаче вооружений подтверждались как с российской стороны, так и зарубежными источниками. Факт присутствия М-1991 в зоне боевых действий теперь очевиден, и это уже не предположение, а зафиксированная реальность.

Как поясняет военный аналитик Владислав Шлепченко, ключевыми достоинствами северокорейской РСЗО являются высокая плотность огня и точность. Каждая установка оснащена 22 направляющими для ракет калибра 240 мм. Полный залп осуществляется всего за 44 секунды. Это даёт значительное преимущество при массированных ударах по укреплённым позициям противника.

Особого внимания заслуживает дальность стрельбы: если ранние модификации били на 60 километров, то модернизированные версии 2024 года достигают 80 км. При этом, по данным источников, круговое вероятное отклонение ракет на максимальной дистанции составляет всего до пяти метров. Такие показатели точности позволяют сопоставлять М-1991 с американскими HIMARS и даже рассматривать их как технологически более совершенную альтернативу в текущих условиях.

Для сравнения: у советской системы «Ураган» дальность стрельбы ограничивается 35 километрами, у «Смерча» — до 70 км. «Ураган-1М» заявлен как более дальнобойный — до 120 км, однако подтверждений его применения на поле боя в виде фото- или видеоматериалов пока не представлено. В то же время, северокорейские установки уже активно применяются и зафиксированы в действии.

Появление М-1991 на фронте способно повлиять на тактические решения ВСУ, особенно в части использования американских HIMARS. Северокорейские комплексы, с их высокой огневой мощью и расширенным радиусом поражения, становятся фактором, который Украина вынуждена учитывать при планировании своих действий.