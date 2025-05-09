Китай официально выступил с громким заявлением о возможном происхождении коронавируса COVID-19. В документе, опубликованном Информационным бюро Госсовета КНР, утверждается, что вирус SARS-CoV-2, унесший жизни порядка 7 миллионов человек по всему миру, в том числе 1,2 миллиона в США, мог впервые появиться не в Китае, а на территории самих Соединённых Штатов. Пишет ЦарьГрад.

Этот материал, получивший название «Белая книга», стал реакцией Пекина на усиливающиеся обвинения со стороны администрации Дональда Трампа. В американских политических кругах снова активизировалась версия о том, что пандемия началась с утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане. Как сообщила Daily Mail, публикация «Белой книги» представляет собой официальный ответ китайской стороны на эти обвинения.

Авторы документа утверждают, что ещё в 2019 году, с мая по октябрь, на территории США наблюдались вспышки респираторных заболеваний, которые, по мнению Пекина, могли быть ранними случаями заражения COVID-19. В качестве доказательства приводятся результаты исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которому из 7389 образцов крови, собранных в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года, 106 показали наличие антител к SARS-CoV-2. Это означает, что вирус, вероятно, уже циркулировал на территории США до официального выявления первого случая.

В документе подчеркивается, что власти США, несмотря на знания о ситуации с распространением вируса уже в январе 2020 года, якобы намеренно принижали его опасность, сравнивая его с гриппом и утверждая, что болезнь исчезнет самостоятельно. По мнению Пекина, эти действия привели к потере критически важного времени, необходимого для реагирования на надвигающуюся пандемию. Вместо эффективной борьбы с вирусом, утверждают китайские власти, Вашингтон сосредоточился на обвинениях в адрес КНР, чтобы отвлечь внимание от собственных провалов.

Китайская сторона также обвинила США в несвоевременной передаче данных Всемирной организации здравоохранения о первых случаях заболевания. Пекин потребовал, чтобы в самих Соединённых Штатах было проведено независимое и глубокое расследование по вопросу происхождения вируса. В заявлении Информационного бюро Госсовета говорится, что США «должны перестать перекладывать ответственность, перестать оправдывать внутренние проблемы внешними факторами и пересмотреть политику в области здравоохранения».