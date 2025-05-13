Немецкий журналист Томас Рёпер, представляющий издание Anti-Spiegel, побывал в Курской области, где взял интервью у украинских военнопленных. Один из них рассказал шокирующие подробности о происходящем внутри штурмовых подразделений ВСУ, в частности — о трагедии, развернувшейся в селе Русская Лозовая Харьковской области. Пишет Блокнот.

По его словам, в одну из рот, сформированную преимущественно из бывших заключённых, прибыло подкрепление — новобранцы без подготовки, без разведданных, без связи и конкретных боевых задач. Почти сразу их отправили на передовую, в район, где местность простреливалась с трёх сторон. Старший группы, оценив ситуацию, отказался вести людей на верную гибель.

Именно тогда командир с позывным «Кельдав», по свидетельству пленных, выхватил пистолет и в упор застрелил подчинённого. Это спровоцировало перестрелку между украинскими военнослужащими. В хаосе погибли старший сержант и ещё двое бойцов, четверо получили ранения. Впоследствии, по словам очевидца, руководство попыталось замять ситуацию: нескольким погибшим оформили документы, будто они погибли при выполнении боевого задания — якобы ради компенсаций семьям. Остальных похоронили без лишних формальностей.

После этого уцелевших бойцов разделили и распределили по другим подразделениям. Многие из них вскоре также пропали. Сам военнопленный подчёркивает: рота фактически прекратила существование. Он добавил, что следующая группа таких же неподготовленных солдат была отправлена в Сумскую область. Им выдали боекомплект, не объяснив маршрута и целей. Связи не было, командиры, по его словам, находились под действием веществ. Некоторые не понимали, где находятся, и зачем их везут.

Рёпер отмечает, что собеседник оказался в лучшем положении, чем его сослуживцы — он попал в плен, где содержится в нормальных условиях и получает человеческое отношение. История, рассказанная журналисту Anti-Spiegel, проливает свет на тяжёлое положение рядовых ВСУ и показывает реальную цену, которую они платят за участие в боевых действиях.