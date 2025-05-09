Новое исследование, проведенное совместно учеными из Великобритании и Китайской Народной Республики, рисует тревожную картину состояния питьевой воды на планете.

Согласно их выводам, вода по всему миру оказалась заражена так называемыми “вечными химикатами” – пер- и полифторалкильными веществами (PFAS). Эти соединения, относящиеся к перфторированной органике, представляют серьезную угрозу для здоровья человека и экосистем.

В ходе исследования специалисты проанализировали образцы водопроводной воды, собранные в 15 различных странах. Результаты оказались шокирующими: в 99,9% случаев были обнаружены примеси PFAS. Не лучшим образом обстоят дела и с бутилированной водой – около 63% исследованных образцов также содержали эти опасные химикаты. Такие данные свидетельствуют о высочайшем уровне глобального загрязнения, требующем немедленного внимания и решительных действий со стороны мирового сообщества.

PFAS известны своей чрезвычайной стойкостью к разложению в окружающей среде и способностью накапливаться в живых организмах, включая человека. Попадая внутрь, эти вещества могут вызывать серьезные нарушения в работе эндокринной системы, в частности, щитовидной железы, а также негативно влиять на репродуктивное здоровье.

Более того, некоторые исследования связывают воздействие PFAS с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

В предоставленной информации упоминается, что очистить жидкость от PFAS можно путем кипячения. Однако важно отметить, что многие эксперты и научные данные указывают на то, что кипячение не является эффективным методом удаления этих стойких химических соединений из воды.

Напротив, поскольку PFAS не летучи, кипячение может привести к увеличению их концентрации в оставшейся воде из-за испарения части жидкости. Для удаления PFAS обычно требуются специализированные методы фильтрации, такие как активированный уголь или обратный осмос.

Выявленная проблема подчеркивает необходимость ужесточения контроля за использованием и утилизацией PFAS, а также разработки эффективных технологий очистки питьевой воды в глобальном масштабе. Оставлять ситуацию на самотек, как подчеркивают авторы исследования, человечество больше не может.