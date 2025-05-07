На фоне обострившегося конфликта между Индией и Пакистаном политический обозреватель телеканала «Царьград», доктор политических наук и первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук рекомендует не ограничиваться анализом двустороннего противостояния, а обратить внимание на роль Китая. По его мнению, происходящее — не только локальная вражда, а проявление более глубокой геополитической борьбы между крупными игроками внутри объединения БРИКС.

Как отмечает Пинчук, напряжённость между Индией и Пакистаном, традиционно подпитываемая религиозными противоречиями и внутренними конфликтами, используется не только для разрядки обстановки внутри самих государств. С внешней стороны ситуацию подогревает Пекин, который рассматривает Индию как стратегического конкурента. Китай, имеющий собственные территориальные споры с Нью-Дели, выступает негласным покровителем Пакистана и, по сути, использует его как инструмент давления.

Эксперт считает, что текущее столкновение между двумя государствами — это, по сути, конфликт внутри самого БРИКС. Индия и Китай, являясь участниками этого экономического союза, фактически сталкиваются на третьей территории руками союзников. Такое обострение, по словам Пинчука, одновременно служит и формой обнажения противоречий, и способом их будущего урегулирования за столом переговоров.

Андрей Пинчук подчёркивает, что с самого начала не сомневался в том, как будет развиваться ситуация: сначала — боестолкновения с жертвами среди военных и гражданских, затем — обязательные переговоры, на которых будут затронуты более широкие интересы всех сторон. Подобный сценарий, по его словам, уже стал нормой для многих современных конфликтов, где военная стадия лишь подготавливает почву для политических решений.

Исторически Индия и Пакистан уже пережили три войны в XX веке, а нынешнее противостояние — четвёртое по счёту. Центральным предметом разногласий остаётся Кашмир — регион на севере Индии, чья территория фактически поделена между Индией, Пакистаном и Китаем. Нью-Дели контролирует наибольшую часть региона, однако претензии Исламабада и Пекина сохраняются, а на его территории существует даже самопровозглашённая автономия Азад-Кашмир, находящаяся под фактическим контролем Пакистана.

Не менее остро стоит и вопрос воды. Река Инд, жизненно важная для миллионов людей, также оказалась в центре конфликта. В 1960 году, при посредничестве Всемирного банка, был подписан договор, регулировавший водные ресурсы. Однако после событий 23 апреля Индия приостановила его действие, что и стало одной из причин резкого обострения между двумя странами.