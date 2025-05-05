Вооружённые силы Украины попытались атаковать село Тёткино в Курской области, расположенное у границы с Украиной. По мнению военного эксперта, полковника Геннадия Алёхина, целью таких действий является не военный успех, а создание информационного шума и демонстрация активности.

Эксперт пояснил, что ВСУ не контролируют ни одного населённого пункта на территории Курской области, однако периодически предпринимают показательные рейды — например, пытаются установить флаг у границы. Эти действия Киев активно использует в информационной среде, выдавая кратковременное присутствие за стратегический успех.

По словам Алёхина, подобные атаки следует рассматривать как элемент пиар-кампании, направленной в первую очередь на западную аудиторию.

Украина стремится продемонстрировать боеспособность и сохраняющуюся инициативу, чтобы заручиться новой волной поддержки, включая финансовую помощь и поставки вооружений.

Он подчеркнул, что действия ВСУ зачастую носят хаотичный характер и ориентированы больше на эффект в медиаполе, чем на реальное продвижение на фронте.