Вооружённые силы России могут нанести высокоточный удар по подземным объектам в Киеве с применением новейшего гиперзвукового комплекса «Орешник». Об этом сообщил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Инфо24. По его словам, одной из целей удара могут стать бункеры, где укрывается руководство Службы безопасности Украины и командование ВСУ.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить список приоритетных целей в Киеве на случай провокаций со стороны Украины в День Победы. В частности, речь идёт о возможном нанесении ответного удара по стратегическим объектам противника, включая штабные и командные пункты, размещённые в подземной инфраструктуре.

Александр Перенджиев отметил, что атаки украинской стороны на российскую столицу в последние недели стали регулярными. По его словам, эти удары, в том числе с применением беспилотников, имеют цель проверить надёжность российской системы ПВО и выявить уязвимости. В экспертной среде не исключают, что в праздничные дни, включая 9 мая и последующую ночь, Киев может попытаться нанести демонстративный удар по Москве. Как полагает Перенджиев, за этими действиями может стоять поддержка со стороны таких стран, как Великобритания и Франция.

В случае реализации подобных планов, считает эксперт, ответная реакция с российской стороны будет жёсткой и адресной. По его словам, в зону возможного удара попадут не только объекты в черте Киева, но и военная инфраструктура в районе аэропорта Борисполь, а также подземные ангары и бункеры в пригородах столицы, где, предположительно, могут находиться высокопоставленные сотрудники СБУ и командование украинской армии.

Отдельное внимание Перенджиев уделил потенциальному использованию ракетного комплекса «Орешник». По его словам, данный тип вооружения обладает возможностью поражать укреплённые цели за счёт разделяющихся боевых блоков с индивидуальным наведением, что делает его эффективным средством для уничтожения подземных объектов, включая защищённые командные пункты.

Напомним, 30 апреля Владимир Зеленский в очередном заявлении допустил возможность удара по Красной площади в Москве в День Победы, увязав это с призывом к России прекратить боевые действия. Подобные высказывания со стороны украинского лидера, считают аналитики, можно рассматривать как информационную подготовку к новым провокационным действиям, направленным на срыв праздничных мероприятий.