На 75-м году жизни скончался академик РАН Святослав Медведев — бывший директор Института мозга человека РАН и один из основоположников нейронауки в России. Информацию подтвердил директор Института перспективных исследований мозга МГУ Константин Анохин.

По словам Анохина, Медведев реализовал один из ключевых духовных и научных замыслов Далай-ламы XIV — создал в буддийских монастырях исследовательские лаборатории, в которых изучалось человеческое сознание с опорой на медитативные практики и современные нейронаучные технологии.

Медведев известен как инициатор уникального международного проекта по научному исследованию медитации и измененных состояний сознания. В рамках программы, реализованной совместно с тибетскими буддийскими монастырями, были созданы нейролаборатории, объединяющие западные методы нейровизуализации с медитативными традициями.

В 2021 году под его руководством зафиксированы первые экспериментальные подтверждения феномена «тукдам» — посмертной медитации.

Среди научных достижений академика — одни из первых в мире (и первые в России) исследования мозга с применением позитронно-эмиссионной томографии, а также новаторские подходы к диагностике и лечению неврологических заболеваний. В 1970-х годах он проводил эксперименты по регистрации активности отдельных нейронов в бодрствующем мозге — направления, получившего широкое развитие лишь десятилетия спустя.

Святослав Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде в семье нейрофизиолога Натальи Бехтеревой. С 1991 по 2017 год он возглавлял Институт мозга человека РАН, где учредил первую в стране лабораторию ПЭТ. Его коллеги отмечают редкое для науки сочетание независимого мышления и ответственности в принятии решений.