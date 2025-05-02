На фоне стремительно развивающейся гонки вооружений китайские реактивные системы залпового огня, такие как PCH-191, Guard-2D и Shenying-400, приковали внимание экспертов по всему миру. Особый интерес вызывает их способность поражать цели на расстоянии до 480 километров, что по дальности сопоставимо с баллистическими ракетами малой дальности. Однако, несмотря на впечатляющие показатели, эти системы по-прежнему классифицируются как ракетные установки. Почему так — объясняют аналитики и военные специалисты. Пишет китайский портал Sohu, перевод представлен изданием Discover24.ru.

Как подчёркивает источник, ключевое различие между ракетными установками и ракетами заключается не только в дальности, но и в принципе действия. Международные конвенции определяют баллистические ракеты малой дальности как средства с автономной системой наведения и высокоточной траекторией. В отличие от них, ракетные установки работают иначе: они создают плотный огневой заслон, ориентируясь на массовый пуск и охват территории, а не точечное поражение. Так, например, Guard-2D хоть и бьет почти на 500 километров, не попадает под режим контроля за ракетными технологиями, поскольку использует инерциальную навигацию и систему Beidou лишь для базовой корректировки курса, а не для точного наведения на конечном этапе.

В качестве яркого примера можно привести установки PCH-191, способные выпустить сотни ракет за считаные минуты и накрыть площадь до 36 квадратных километров — это примерно размер Манхэттена. Такой подход эффективен при подавлении войск противника, уничтожении ПВО или артиллерии. При этом одна ракета для PCH-191 стоит около 120 тысяч долларов, что делает их крайне рентабельными в условиях интенсивного конфликта. Для сравнения, один пуск ракеты DF-11 обходится в 2 миллиона долларов, но при этом обеспечивает высочайшую точность с круговым вероятным отклонением в пределах 10 метров. Она нацелена на критически важные объекты — штабы, ангары, командные пункты.

Таким образом, ракеты и реактивные установки выполняют разные задачи. Если первые — это стратегическое оружие, предназначенное для точечного удара, то вторые действуют «по площадям». Это же подтверждается опытом различных военных конфликтов. Например, в ходе боевых действий на Ближнем Востоке ХАМАС использовал массированные залпы примитивных, но дешевых ракет, вынуждая Израиль тратить миллионы долларов на перехват — этот случай наглядно демонстрирует тактическое преимущество установок при низких затратах.

В современной войне оба типа вооружений часто применяются в комплексе. Российско-украинский конфликт служит тому примером: массированные залпы из установок «Торнадо-С» подавляли украинские позиции, после чего по точкам наносились удары ракетами «Искандер». Аналогичные связки используются и в Китае. В частности, совместное применение PCH-191 и гиперзвуковой DF-17 позволяет не только ослабить противника плотным залпом, но и точно уничтожить критически важные цели.

Как отмечает источник, такая тактика формирует новое понимание ведения боевых действий. Несмотря на то что дальность китайских реактивных систем уже сравнима с дальностью ракет, принципиальные различия в конструкции, навигации, точности и стоимости делают их разными по военному назначению. Однако именно в их сочетании прослеживается формирование нового тактического стандарта — более гибкого и смертоносного.

Прорыв Китая в области ракетных систем стал не только технологическим достижением, но и мощным фактором в глобальной системе безопасности. Современное оружие с размытыми границами между категориями бросает вызов устоявшимся классификациям и заставляет пересматривать прежние стратегические подходы.