В польском городе Легница памятнику маршалу СССР и Польши Константину Рокоссовскому, который пять лет назад стал жертвой вандалов, вернули утраченную часть. Как стало известно, новая голова для бюста была изготовлена по заказу местного Музея меди, где сейчас хранится изувеченная скульптура.

История этого памятника напоминает детективный сюжет. В июле 2020 года неизвестные выкрали бюст с муниципального кладбища. Позже его обнаружили на окраине города, в поле, но уже без головы и булавы — символов военной славы маршала. Фрагменты, по слухам, находили, но их состояние оставалось загадкой.

Сейчас памятник надежно укрыт от посторонних глаз. Его не вернули на прежнее место в экспозицию под открытым небом «Тень звезды», где представлены монументы эпохи социалистической Польши. Вместо этого бюст остается на складе музея, словно под охраной от новых посягательств.

По словам представителя мэрии Легницы Гжегожа Кочубая, утраченную голову так и не удалось отыскать. Однако сотрудники музея не оставили попыток восстановить исторический облик скульптуры, заказав ее точную копию. Теперь памятник снова выглядит цельным, хотя и не доступен для широкой публики.

Следствие по делу о краже велось активно. Подозрения пали на 34-летнего местного жителя, которому грозило до 10 лет лишения свободы. Однако о финале этой истории пока ничего не известно — как и о мотивах, толкнувших вандала на столь дерзкий поступок.

Этот случай стал еще одним напоминанием о том, как хрупка память о прошлом. Памятник Рокоссовскому, переживший разрушение, теперь ждет своего часа, чтобы вновь рассказать о временах, которые для многих остаются противоречивыми страницами истории.