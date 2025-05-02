В сердце Тираны, под ярким октябрьским солнцем, Самир Мане уверенно шагает по просторам Tirana East Gate Mall. Этот торговый центр — не просто крупнейший в Албании, но и символ перемен в стране, где еще недавно сложно было представить витрины мировых брендов вроде H&M, ZARA или Swarovski. Здесь, на площади свыше 111 тысяч квадратных метров, кипит жизнь: от утренних покупателей до ароматов из первого в стране суши-ресторана.

Для 57-летнего Мане этот молл — больше, чем бизнес. Это его триумф. Первый и пока единственный миллиардер Албании, по версии Forbes USA, сколотил состояние в $1,4 млрд на розничной торговле, недвижимости и банковских услугах. Кто бы мог подумать, что беженец, покинувший родину в 1991 году в разгар коммунистического режима, станет самым богатым человеком в стране с населением всего 2,8 млн? “Я мечтал о доме и машине, не больше”, — признается он с легкой улыбкой, скрывая за ней десятилетия упорного труда.

Его путь начался с хаоса 90-х. Родившись в 1967 году в Корче, Мане жил под гнетом диктатуры Энвера Ходжи, где даже выбор профессии диктовала партия. Став студентом-геологом, он сбежал в Австрию, выучив немецкий в лагере для беженцев. Там, в Вене, он разглядел шанс: албанцы, жаждущие электроники, стали его первыми клиентами. Загружая фуры телевизорами и бытовой техникой, он сам вез товар в Тирану, спал в кабине и продавал все за считанные часы прямо с машины.

Сегодня его империя Balfin Group охватывает 10 стран, от Балкан до Канады. В 2024 году компания отчиталась о чистой прибыли в $120 млн при выручке почти в $900 млн. Розница приносит 62% дохода, недвижимость — 20%, а остальное обеспечивают банковские услуги и логистика. В Тиране влияние Мане ощущается повсюду: ему принадлежит Tirana Bank, сеть электроники Neptun и элитный жилой комплекс Rolling Hills, где стоимость земли выросла в десятки раз с момента покупки участка в 2008 году.

Но не все было гладко. Открывая первый торговый центр в 2005 году, Мане сталкивался со скептицизмом. “Кто поедет два часа за помидорами?” — спрашивали даже близкие. Ему пришлось самому строить сеть супермаркетов, убеждая покупателей отказаться от стихийных рынков. Сегодня его проекты, включая новый комплекс у искусственного озера стоимостью $240 млн, доказывают: визионерство окупается.

Секрет успеха Мане — в диверсификации. Вдохновленный книгами американских бизнес-гигантов вроде Джека Уэлча, он расширяет горизонты, вкладываясь в туризм и премиальную недвижимость на побережье Адриатики. Его Green Coast обещает стать жемчужиной региона с отелями Hyatt и тысячами вилл. “Туризм, розница, недвижимость — вот наше будущее”, — уверен миллиардер.

В то же время его фигура вызывает споры. Недавние обвинения в коррупции против экс-президента Албании Илира Меты косвенно затронули имя Мане, хотя сам он категорически отрицает любые связи с политикой. “Я заработал свое состояние честно и никогда не был фигурантом расследований”, — подчеркивает бизнесмен.

Пока Албания превращается в магнит для инвесторов, от Дубая до США, Мане видит в этом только плюсы. Конкуренция, будь то проекты Джареда Кушнера или дубайских магнатов, для него — стимул. Чем больше туристов, тем шире рынок для его бизнеса. А в этом он, как и три десятилетия назад, видит возможность.