Трагедия, разыгравшаяся в пригороде Киева, потрясла местных жителей. В районе Софийской Борщаговки неизвестный мужчина хладнокровно расстрелял военнослужащего ВСУ и его тещу. Кадры жуткого преступления, снятые уличной камерой видеонаблюдения, попали в Сеть и вызвали волну негодования.

На записи видно, как человек с автоматом выходит из частного дома и решительно направляется к припаркованному автомобилю. Без малейшего колебания он открывает огонь по водителю. Машина, потеряв управление, медленно катится вперед, пока стрелок не скрывается во дворе дома, где раздаются новые выстрелы.

Жертвами стали военный и его родственница, находившаяся рядом. Нападавший, судя по кадрам, действовал с пугающей уверенностью, не оставляя шансов на спасение.

Национальная полиция Украины уже установила возможную причину кровавой расправы. По данным следствия, конфликт разгорелся на почве денежного спора. Месяц назад военнослужащий продал злоумышленнику оружие за тысячу долларов, но покупатель потребовал доплаты, что и привело к роковой ссоре 8 мая.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в деталях инцидента. Убийца, как видно на видео, после расправы спокойно покинул место преступления, следуя за удаляющейся машиной.