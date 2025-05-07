В Днепропетровской области российские операторы FPV-дронов провели успешную операцию, уничтожив значительное количество бронетехники ВСУ.

Telegram-канал «Судоплатов» опубликовал видео, на котором запечатлено поражение трёх танков, американской САУ M109 Paladin, шведского БТР PBV302, бронеавтомобиля BATT UMG и пикапа. Атаку осуществила группа под руководством Вани Иванова, используя оптоволоконные дроны-камикадзе «Князь Вандал Новгородский».

Удар нанесли на покровском направлении, вблизи границы Днепропетровской области, где российские войска находятся всего в трёх километрах от региона. Примечательно, что операторы БПЛА действовали на территории, которую ВСУ считают своим тылом, демонстрируя высокую мобильность и свободу манёвра. Оптоволоконная система управления дронами обеспечивает устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, что делает «Князя Вандала» особенно эффективным.

Успех операции совпал с решением местных властей о принудительной эвакуации жителей ряда сёл Днепропетровской области, включая Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка.

Видео подчёркивает растущую роль дронов в современных боевых действиях, особенно таких, как «Князь Вандал Новгородский», разработанных НПЦ «Ушкуйник».