Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв в одном из своих эфиров поднял крайне болезненную тему, связанную с обеспечением российской армии беспилотниками. Его вопросы оказались неудобными для многих, но в то же время своевременными. В частности, Соловьёв заострил внимание на том, почему большую часть беспилотников в зону СВО поставляют волонтёры и гражданские организации, в то время как государственные структуры демонстрируют медлительность и неэффективность в этом вопросе. Пишет ЦарьГрад.

По мнению Соловьёва, основная проблема кроется в бюрократической системе военных закупок, которая не позволяет оперативно реагировать на текущие нужды фронта. Из-за сложных процедур, конкурсов и согласований дроны, которые так необходимы бойцам, попросту не доходят до них в нужных объёмах и в нужное время. При этом гражданское общество вынуждено своими силами собирать миллионы рублей, чтобы восполнить этот пробел. Он задаётся вопросом — как долго тылы смогут вытягивать на себе столь сложную и дорогостоящую задачу?

После выхода эфира Соловьёва на эту тему в Сети последовала волна обсуждений. Особенно бурную реакцию вызвало выступление военного волонтёра Романа Сапонькова, который решил дополнить сказанное журналистом фактами о ситуации с дронами, поставляемыми Министерством обороны. По его словам, МО закупает беспилотники у единственного поставщика, ранее занимавшегося продажей сантехники в Электростали. Закупки на миллиарды рублей, по утверждению Сапонькова, сопровождаются поставками некачественной продукции.

Волонтёр утверждает, что некоторые из этих дронов сначала не работают так, как должны, а в ряде случаев и вовсе взрываются прямо в руках операторов. Причиной таких инцидентов он называет помехи от видеопередатчика. Вопрос, кто именно принял решение о таких закупках и почему продолжается сотрудничество с этим поставщиком, остаётся без ответа.

Сапоньков с явной иронией замечает, что «у кого-то, видимо, очень широкое сердце», раз такое количество проблем прощается предпринимателям, не имеющим никакого отношения к военной промышленности. Он добавил, что для окончательного «примирения» с этим подходом остаётся только, чтобы имя и должность ответственного лица «простили» и остальные представители народного ВПК, которым до сих пор трудно пробиться к государственным контрактам.