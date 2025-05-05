Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на одном из крупнейших оборонных предприятий страны, где ему представили последние достижения северокорейского ВПК. Как следует из опубликованных материалов, на производственной площадке главе государства продемонстрировали новую модель танка под названием Чхонма-2 (М2020), а также другие образцы современной бронетехники и артиллерийских систем. Пишет Российская газета.

Танк Чхонма-2, по заявлению специалистов, представляет собой значительно модернизированную боевую платформу. Он оснащён активной защитой, способной перехватывать подлетающие боеприпасы, усиленной бронёй в лобовой части и на крыше башни, а также дополнительной защитой бортов. Помимо повышения уровня защищённости, танк получил новую систему управления огнём, а также более мощный двигатель, что должно повысить его эффективность в боевых условиях. Для увеличения огневой мощи танк оснастили комплексом управляемого ракетного вооружения. Предполагается, что эта модель будет постепенно вытеснять устаревшие образцы, находящиеся на вооружении сухопутных войск страны.

Кроме танка, на предприятии показали элементы современного самоходного артиллерийского комплекса Чучхе-107 (М2018), в том числе башни и 155-миллиметровые стволы орудий. По оценке специалистов, эта система способна поражать цели на расстоянии не менее 40 километров, а её боевые характеристики приближаются к возможностям западных образцов, включая немецкую САУ PzH 2000.

Отдельное внимание на объекте было уделено реактивным системам залпового огня. В одном из производственных цехов были замечены не менее восьми гусеничных пусковых установок комплекса KN-25 калибром 600 мм. Эти установки считаются крупнейшими среди известных РСЗО. Они могут поражать цели на дальности до 400 километров. Установка имеет гусеничное шасси с десятью опорными катками с каждой стороны, что обеспечивает высокую проходимость даже на пересечённой местности. Известно, что существуют и колесные модификации этих установок.