На украинских фронтах танки всё чаще прячутся в тени сараев и гаражей, вместо того чтобы рваться в бой. Как отмечают эксперты, военное руководство страны перешло к осторожной тактике, стараясь сберечь тяжелую технику после значительных потерь. Бронемашины теперь выходят из укрытий лишь на короткие моменты, чтобы нанести удар и тут же скрыться от глаз противника.

По данным аналитиков, с начала конфликта Украина потеряла свыше 1100 танков. Даже несмотря на поставки современной техники из-за рубежа, включая немецкие Leopard 1A5 и 2A4, такие цифры заставляют командование переосмысливать подход к ведению боевых действий. Каждый танк теперь – ценный ресурс, который берегут как зеницу ока.

Особое внимание уделяется маскировке. Бронетехнику размещают в труднодоступных местах, чтобы защитить её от российских беспилотников, которые стали настоящей угрозой на поле боя. Укрытия выбираются с расчётом на то, чтобы свести к минимуму риск обнаружения и атаки.

Новая роль танков – не штурмовые машины, а мобильная артиллерия. Как поясняют военные эксперты, в условиях изменившейся войны классические наступательные операции с участием бронетехники стали слишком рискованными. Теперь танки поддерживают войска издалека, нанося точечные удары и избегая прямых столкновений.

Эта тактика отражается и на структуре армии. Некоторые танковые бригады расформировывают, а технику распределяют между пехотными и механизированными подразделениями. Такой подход позволяет рассредоточить силы и сделать их менее уязвимыми.

Эксперт Дэвид Акс подчёркивает, что сокращение численности танкового корпуса и экипажей – вынужденный шаг. В условиях затяжного конфликта Украина адаптируется, делая ставку на гибкость и выживаемость, а не на массированные атаки. Танки больше не идут в лобовую – они стали призраками, которые появляются лишь на миг, чтобы нанести удар и раствориться в тени.