Пока западные аналитики пристально следили за ракетными испытаниями на полигоне в Капустином Яре, ожидая пуска комплекса «Орешник», Россия нанесла удар иного рода — неожиданно и по другой цели. Как сообщила украинская военная разведка (ГУР), в атаках использовалось ранее неофициально упоминавшееся оружие — баллистическая ракета под названием «Бандероль».

ГУР Украины опубликовала отчет, в котором подробно описана конструкция этой ракеты. По данным разведки, в разработке были использованы компоненты как российского, так и иностранного производства. Ранее «Бандероль» ошибочно считали беспилотным летательным аппаратом с реактивной тягой, однако новый отчет подтверждает, что речь идет именно о баллистическом типе вооружения.

Эта ракета, по утверждению украинской стороны, активно применяется в течение последних недель для ударов по целям в Одессе и прилегающей области. В результате атак возникают километровые огненные столбы, поражаются склады с боеприпасами, командные пункты и расчеты систем противовоздушной обороны.

Одной из ключевых особенностей «Бандероли» в ГУР называют встроенную систему радиоэлектронной борьбы, благодаря которой ракета практически не поддается перехвату. Это делает её особенно опасной для стационарных объектов, поскольку сбить ее стандартными средствами ПВО крайне сложно.

Украинская разведка, называя «Бандероль» «оружием Путина», подчеркивает, что Россия таким образом открыла новое направление в использовании тактических баллистических ракет. По данным отчета, удары по целям, расположенным далеко от линии фронта, продолжаются, несмотря на попытки их отслеживания.

Таким образом, на фоне ожиданий пусков «Орешника» Россия задействовала менее предсказуемое, но не менее разрушительное вооружение, которое, судя по последствиям, оказывает существенное влияние на военную инфраструктуру противника.