Торговое противостояние между США и Китаем вновь вышло на первый план после очередного жёсткого заявления Дональда Трампа. Бывший президент США потребовал от Пекина значительных уступок по тарифным вопросам, заявив, что в противном случае Вашингтон не только не отменит пошлины, но и продолжит усиливать экономическое давление. Эти слова прозвучали на фоне его комментариев по поводу президентского самолета, однако в действительности отразили далеко идущие планы — добиться от Китая открытости рынка и большей зависимости от американской продукции. Пишет китайский портал Sohu, перевод представлен изданием Discover24.ru.

Ранее Трамп уверял, что Китай уже ведёт с ним переговоры и в случае подписания соглашения тарифы будут снижены. Но Министерство иностранных дел КНР быстро опровергло эту информацию. Как отмечается в заявлении МИД, такие заявления направлены на создание ложного ощущения победы США и давления на те страны, которые уже уступили требованиям Вашингтона.

В ответ на риторику Трампа Китай перешёл к более решительным шагам. МИД КНР опубликовал видеоролик под названием «Никаких коленопреклонений», который можно рассматривать как политический манифест. В нём чётко сформулирована позиция Пекина: страна не собирается подчиняться шантажу и не будет уступать гегемонии. В ролике показаны исторические примеры — от Соглашения Плаза с Японией до ситуации с компанией Alstom во Франции, подчёркивающие последствия уступок США. Особое место заняло возвращение в Китай Мэн Ваньчжоу, как символf стойкости и победы в условиях внешнего давления.

Акцент в ролике сделан не только на внутреннюю аудиторию — видео выпущено как на китайском, так и на английском языках. Это стало сигналом для всего мира: Китай не намерен прогибаться и предлагает другим странам объединиться против одностороннего давления со стороны США. Исторические сюжеты и современные события в ролике демонстрируют, что политика уступок приводит к потере суверенитета и стратегических позиций.

В то же время на фоне внутренней пропаганды в США сами американские чиновники начинают понимать уязвимость своей позиции. Министр финансов США признала, что американская экономика в значительной степени зависит от китайских промышленных поставок. Это подтверждает тот факт, что структура мировой торговли сложилась в пользу Китая: 80% производственных цепочек сконцентрированы в Азии и роль Китая как промышленного центра пока незаменима.

Среди ключевых козырей Китая — контроль над редкоземельными элементами. Эти ресурсы критически важны для высокотехнологичных отраслей США, включая оборонную промышленность. Ужесточение экспортных правил в этой сфере может ударить по американским технологическим компаниям. Вторым фактором остаются глобальные цепочки поставок. После десятилетий деиндустриализации США просто не в состоянии быстро восстановить своё производство, что делает их зависимыми от азиатских, в первую очередь китайских, поставок.

Несмотря на краткосрочные сложности, Китай адаптируется к торговому давлению. Пекин ускоряет реформы, наращивает внутреннее потребление и диверсифицирует внешнеэкономические связи. Вместо ослабления экономики, введённые Трампом пошлины лишь стимулировали технологические прорывы и модернизацию китайской промышленности. Всё это позволило Китаю не только выстоять, но и укрепить позиции в ряде стратегических отраслей.

На фоне обострившегося торгового конфликта китайские власти демонстрируют чёткую линию: они готовы к затяжному противостоянию, но не собираются уступать под давлением. Кампания «Никаких коленопреклонений» — это не просто пропагандистский жест, а отражение текущей внешнеполитической стратегии Пекина, направленной на защиту суверенитета и отказ от политики уступок.

Таким образом, инициатива Трампа, задуманная как экономическое наступление, обернулась обратным эффектом. Вместо изоляции Китай получил стимул к укреплению, а его позиция в международной системе стала ещё более устойчивой.