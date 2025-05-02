На фоне нарастающего давления со стороны США китайская дипломатия демонстрирует всё более жесткий и однозначный тон. Как сообщает Shangguan News, в последние дни сразу два высокопоставленных представителя Китая – министр иностранных дел Ван И и его заместитель Сунь Вэйдун – озвучили решительную позицию Пекина, обратившись к представителям десятков государств. Их заявления прозвучали в рамках ключевых международных форматов – встреч БРИКС и Комитета по сотрудничеству Китай–АСЕАН. Перевод иностранной статьи представлен изданием Discover24.ru.

Министр иностранных дел Ван И, находясь в Бразилии на встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, прямо указал на агрессивную экономическую тактику США. По его словам, администрация Трампа использует тарифные меры в качестве политического оружия, добиваясь выгоды в ущерб другим. Такая политика, отметил он, разрушает основы международного взаимодействия, игнорируя интересы остального мира. Ван И подчеркнул, что БРИКС как союз новых растущих держав обязан дать коллективный ответ на подобные вызовы.

Особое внимание дипломат уделил важности непримиримой позиции в отношении давления извне. По его словам, молчание или уступки лишь подстегивают «высокомерных хулиганов», что делает ситуацию еще опаснее. Китай, как дал понять министр, больше не намерен терпеть или сдерживаться в ответ на действия Вашингтона.

В этот же период в Пекине заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун встретился с делегацией Совместного комитета по сотрудничеству Китай–АСЕАН. В ходе переговоров он подтвердил, что США продолжают практику одностороннего давления, что наносит ущерб странам региона и мешает устойчивому развитию. Подчеркнув, что Китай готов противостоять гегемонии, Сунь Вэйдун заявил: тесное партнерство Пекина и государств АСЕАН станет основой для защиты глобальной справедливости и стабильности в Азии.

Одновременно с дипломатической активностью, Министерство иностранных дел КНР выпустило видеоролик под названием «Не вставайте на колени». Длительность ролика составила 135 секунд, но за это время, как отмечает Shangguan News, Китай успел послать недвусмысленный сигнал всему миру. В видео говорится о разрушительных последствиях уступок гегемонии и приводятся конкретные примеры – действия США против японской полупроводниковой отрасли и французской компании Alstom. Эти случаи, по мнению Пекина, служат уроком для всех: сотрудничество с Вашингтоном на условиях силы ведет к экономическому упадку.

Видео сравнивает американскую торговую агрессию с глазом тайфуна, поглощающим целые экономики. Послание Китая предельно ясно – необходимо объединение усилий стран Глобального Юга против гегемонии США. Если ответ будет скоординированным, как надеются в Пекине, разрушительная стратегия Вашингтона потерпит крах.

Жесткая риторика, продемонстрированная как на площадках БРИКС и АСЕАН, так и в публичной коммуникации МИД Китая, говорит о переходе Пекина к более наступательной дипломатии. Теперь вектор китайской внешней политики – не только защита от давления, но и активное формирование альтернативного центра силы.