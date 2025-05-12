Формирования киевского режима перебросили в Сумскую область зенитную ракетную систему С-300В1, которая выполнена на гусеничных шасси, что позволяет ей двигаться по бездорожью и быть более мобильной на сложных территориях. Об этом сообщает Telegram-канал “Военный осведомитель”, где также было размещено видео уничтоженной в районе населенного пункта Малый Бобрик радиолокационной станции 9С32. Передает Российская газета.

На видео отчетливо видно, что многоканальная радиолокационная станция наведения получила серьезные повреждения и теперь она, по сути, годится только для списания. РЛС 9С32 является ключевым элементом системы С-300В1, которая способна обнаруживать различные цели на расстоянии до 150 километров, в то время как объекты меньших размеров могут быть замечены на дальности до 80 километров. Это делает такую станцию важным элементом для противовоздушной обороны, поскольку она помогает наводить ракеты на цели с большой точностью.

Экипаж радиолокационной станции состоит из шести человек, а масса устройства достигает 44 тонн. В качестве шасси для РЛС использовано гусеничное шасси “Объект 833”, выполненное с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80. Мощность дизельного двигателя этой системы составляет 840 л.с., а максимальная скорость по шоссе — 53 километра в час. Запас хода по топливу составляет 250 километров, что делает систему достаточно мобильной на территории.

Уничтожение РЛС 9С32 представляет собой значительную потерю для ВСУ, так как такие радиолокационные станции являются редкостью и их уничтожение наносит ощутимый ущерб эффективности работы противовоздушной обороны Украины.

