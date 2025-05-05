На границе России в районе Курской области зафиксирована очередная попытка прорыва со стороны украинских сил. По информации Telegram-канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск «Север», бойцы Вооружённых сил России отразили атаку, уничтожив бронетехнику противника, направленную в сторону российской территории.

Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл вблизи населённого пункта Тёткино. Украинская бронемашина Stryker американского производства, применяемая ВСУ, двигалась в направлении государственной границы. Российский оператор дрона точным ударом ликвидировал как саму технику, так и находившийся внутри экипаж. Об этом говорится в сообщении «Северного ветра», где также представлены видеокадры произошедшего.

Попытка вторжения была предпринята 5 мая. По информации Telegram-канала, украинская сторона направила на прорыв около 50 бойцов, действовавших в составе бронегрупп. Это уже не первая атака на данном участке – ранее сообщалось, что приграничные районы Курской области подвергались нападениям с начала августа.

Российская армия освободила территорию Курской области от присутствия ВСУ 26 апреля. Однако единичные попытки проникновения, в том числе с применением западной бронетехники, продолжаются. Последний инцидент с уничтожением американского Stryker стал очередным подтверждением сохраняющейся напряжённости в регионе.

