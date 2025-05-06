В Сети появилось видео, запечатлевшее момент удара российского беспилотника «Герань» по территории харьковского рынка «Барабашово». Кадры, снятые очевидцем, распространились в соцсетях и были опубликованы, в частности, изданием «Украина.ру».

На коротком ролике видно, как дрон с характерным звуком приближается к цели на малой высоте и высокой скорости. Целью удара стали павильоны на рынке. Как уточняют военные Telegram-каналы, в этом районе находились складские помещения с военным имуществом ВСУ, а также были выявлены подземные сооружения, что могло указывать на использование территории в интересах украинской армии.

Сразу после попадания зафиксирован мощный взрыв, после которого на рынке вспыхнул пожар. По информации, поступающей с места событий, возгорание охватило около сотни торговых павильонов. На кадрах, показанных телеканалом «Военное дело», видно, как огонь активно распространяется по территории рынка. Пламя охватило обширную площадь, и, судя по обстановке, последствия удара оказались серьёзными.

Инцидент в Харькове вызвал заметный резонанс. Рынок «Барабашово» — один из крупнейших торговых объектов города, однако, как указывают Telegram-каналы, его отдельные зоны могли быть переоборудованы под нужды ВСУ. Наличие складов и подземных помещений подтверждают предположения о том, что удар был нанесён по военной инфраструктуре, скрытой в гражданском объекте.

