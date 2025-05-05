На фоне учений НАТО, проходящих в Эстонии с 5 мая, в сети появилось видео, вызвавшее бурную реакцию пользователей. Как сообщает «Российская газета» (РГ), один из участников маневров оказался в курьёзной ситуации — и неожиданно вспомнил русский язык.

На ролике, который опубликовал военный блогер Борис Рожин, запечатлён эпизод с участием солдат. Один из них снимает происходящее на телефон, в то время как его сослуживец готовит боеприпас. Однако в какой-то момент что-то пошло не по плану — устройство загорелось, вызвав панику среди военнослужащих. Солдаты поспешно отбежали от источника огня, а автор видео, судя по записи, в этот момент эмоционально выругался — и сделал это по-русски.

Этот эпизод вызвал оживлённое обсуждение в социальных сетях, в том числе из-за неожиданного использования русского языка на фоне учений, в которых задействованы страны НАТО.

Масштабные манёвры под названием Siil 2025 проходят в Эстонии с участием сил обороны этой страны и союзников по НАТО. По данным «РГ», в учениях задействованы военные контингенты из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии и США. Тренировки проходят на полигонах, расположенных вблизи российской границы.

Учения такого масштаба традиционно включают различные сценарии боевого взаимодействия, логистики, развертывания и слаживания подразделений в условиях приближенных к реальному бою. Однако даже в такой строго регламентированной обстановке случаются внештатные происшествия, как это произошло на видео, попавшем в интернет.

Комментируя эпизод, пользователи в шутку отметили, что инстинкты и привычки, похоже, берут верх даже в самых неожиданных ситуациях.

