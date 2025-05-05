Очередная попытка прорыва украинских подразделений на территорию Курской области обернулась для ВСУ ощутимыми потерями. По данным Telegram-канала «Северный ветер», связанного с российской группировкой войск «Север», в ходе отражённой атаки украинская сторона потеряла не только личный состав, но и значительное количество техники.

Как указано в сообщении канала, общее число потерь украинской стороны составило 15 человек, из которых 8 получили ранения. Помимо этого, была выведена из строя десять единиц техники, включая как боевые машины, так и вспомогательные инженерные средства. В числе уничтоженных или брошенных средств значатся три инженерные машины разминирования. Одна из них, по информации «Северного ветра», успела прорваться к заграждениям типа «зубы дракона».

Также ВСУ потеряли боевую бронированную машину «Козак», советскую самоходную установку УР-77, предназначенную для проделывания проходов в минных полях, бронетранспортер Stryker американского производства и четыре квадроцикла, которые, судя по сообщениям, применялись для быстрого перемещения малых групп.

Информация о возобновившихся атаках со стороны ВСУ на приграничные территории Курской области появилась 5 мая. Тогда же стало известно, что украинская армия задействовала от 50 до 250 военнослужащих, в зависимости от участка прорыва. Несмотря на ожесточённые бои, официальных заявлений со стороны Минобороны России по текущей обстановке на момент публикации не поступало.

Напомним, что приграничные районы Курской области находились под контролем ВСУ с августа 2024 года. Полностью освобождена территория региона была 26 апреля. Однако, несмотря на возвращение под контроль российских войск, украинская сторона продолжает предпринимать попытки атаковать эти направления малыми силами и при поддержке техники.