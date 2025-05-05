Российские военнослужащие, действующие в зоне специальной военной операции, модифицировали боевую машину пехоты БМП-2М, усилив её защиту от атак беспилотников. Как сообщает Telegram-канал «Воевода вещает», на опубликованном снимке видно, что техника получила нестандартное дооснащение в виде сваренной конструкции из распущенных стальных тросов.

К стандартному комплекту дополнительной защиты, в который входят броневые накладки, решётчатые экраны и сетчатый навес — так называемый «мангал» для защиты крыши башни, бойцы добавили ещё один элемент — тросовую «юбку». Эти металлические «усы» приварены как к корпусу машины, так и к уже установленной антидроновой сетке. Подобное техническое решение, по мнению авторов канала, направлено на повышение устойчивости машины к атакам с воздуха, в первую очередь со стороны FPV-дронов, активно применяемых противником на фронте.

Боевая машина, запечатлённая на фото, представляет собой модернизированный вариант БМП-2М, оснащённый боевым модулем «Бережок». Этот комплекс включает 30-миллиметровую автоматическую пушку, автоматический гранатомёт, пулемёт и противотанковую ракетную систему «Корнет». В состав оборудования также входят современные системы наведения и прицеливания, что позволяет эффективно действовать как по живой силе противника, так и по бронированным целям.

Подобные доработки техники, осуществляемые силами самих экипажей или технических подразделений на месте, стали частым явлением в условиях изменяющейся тактики боевых действий. Учитывая растущее количество атак с применением дронов-камикадзе, военные вынуждены искать нестандартные решения, позволяющие повысить выживаемость техники на передовой.

