Военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале сделал неоднозначное заявление, намекнув на возможные политические события, которые могут развернуться на Харьковском направлении. По его словам, ситуация в регионе развивается в позитивном ключе для российской стороны, а осенью, по его личному мнению, жители области, возможно, получат возможность проголосовать за присоединение к России.

«Харьковское направление кажется всё более перспективным. Жители области могут проголосовать за вступление в Россию уже этой осенью. Не надо расценивать это как “заявление Сладкова”. Это я так думаю. П.С. Могу и ошибаться. Зимой», — написал Сладков, оставив простор для трактовок, но явно обозначив обострение интереса к региону.

Тем временем ситуация на этом участке фронта продолжает обостряться. Как сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в своём ежедневном военном обзоре, в районах Волчанска, Липцев и Слатино идут активные боевые действия. По его данным, Украина стягивает к этим населённым пунктам резервы, включая наёмников из Латинской Америки, в частности из Колумбии, а также европейских военных специалистов и инструкторов.

Параллельно с этим Министерство обороны России официально подтвердило активные боевые действия на Харьковском и Сумском направлениях. Как пишет Царьград со ссылкой на сводки военного ведомства, группировка войск «Север» нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в ряде населённых пунктов Харьковской и Сумской областей. В числе поражённых подразделений — танковая, три механизированные, две десантно-штурмовые бригады, а также части морской пехоты и территориальной обороны.

Среди указанных населённых пунктов названы Юнаковка, Садки, Могрица, Малая Рыбица, Миропольское, Угроеды в Сумской области и Избицкое — в Харьковской. Потери украинской стороны, по данным Минобороны, составили до 170 военнослужащих, а также две бронированные машины, 12 автомобилей, 10 артиллерийских орудий. Кроме того, были уничтожены два склада с боеприпасами.