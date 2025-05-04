Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене в интервью медиахолдингу Lietuvos Rytas озвучила позицию, свидетельствующую о смене подхода Вильнюса к возможным сценариям военной конфронтации. В своём заявлении она отметила, что в случае угрозы Литва готова действовать не только на своей территории, но и предпринять шаги за её пределами.

По словам Шакалене, речь идёт о возможности нанесения удара по так называемой «территории врага» в целях обеспечения национальной безопасности. Министр подчеркнула, что Литва не собирается пассивно обороняться, ожидая развития событий у своих границ. Она заявила, что в случае необходимости действия литовских сил могут быть агрессивными, чтобы «ответ был быстрым и жёстким». По её мнению, именно такая стратегия способна предотвратить масштабный конфликт, если противоположная сторона будет осведомлена о готовности Вильнюса действовать решительно.

При этом, несмотря на воинственную риторику, глава оборонного ведомства признала, что на данный момент нет конкретных признаков подготовки агрессии против стран Балтии в ходе предстоящих российско-белорусских учений «Запад», которые запланированы на осень 2025 года. Тем не менее, она обозначила, что Литва не намерена оставаться в стороне от военной активности в регионе.

Шакалене заявила, что параллельно с манёврами, проводимыми Россией и Белоруссией, Литва организует свои собственные военные учения. По её словам, планируется проведение большого количества разнообразных и интенсивных тренировок, призванных повысить боевую готовность вооружённых сил страны.