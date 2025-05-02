Марко Рубио стал настоящим феноменом в американской политике, возглавив сразу четыре ключевых государственных органа. Такой концентрации власти в одних руках не было даже у легендарного Генри Киссинджера, а нынешний лидер Китая Си Цзиньпин, для сравнения, ограничивается тремя основными постами. Рубио, кажется, переписывает правила игры.

Его стремительный взлет уже окрестили историческим. Если раньше политиков сравнивали с шахматными фигурами, то Рубио скорее напоминает мастера жонглирования, удерживающего в воздухе сразу несколько горящих факелов. Но за восхищением скрывается и тревога: не станет ли такая нагрузка непосильной даже для столь амбициозного политика?

Критики задаются вопросом: как один человек способен эффективно управлять четырьмя структурами, каждая из которых требует полного погружения? Вместо того чтобы глубоко вникать в проблемы, Рубио рискует скользить по поверхности, разрываясь между бесконечными задачами.

Сторонники же видят в этом шанс для свежих идей. По их мнению, объединение столь разных направлений под одним руководством может привести к неожиданным решениям и более слаженной работе органов власти. Рубио, мол, способен стать связующим звеном, которого так не хватало системе.