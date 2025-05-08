После серии масштабных атак с применением беспилотников, организованных Киевом в начале мая, риск повторения подобных ударов в праздничные дни, особенно 9 Мая, остаётся весьма высоким. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявил генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, ранее занимавший должность заместителя начальника Главного штаба ВВС России.

По словам Бижева, современные угрозы с воздуха становятся всё более разнообразными, и понимание различий между типами беспилотников — ключ к их эффективному перехвату. Он выделил две основные категории: крупные БПЛА самолетного типа, способные нести до 100 килограммов взрывчатки, и более мелкие дроны, рассчитанные на нагрузку до 7 килограммов. Первые — это полноценные аппараты, которые запускаются с подконтрольных ВСУ территорий, таких как Херсонская область или районы, примыкающие к российской границе. Вторые, как отметил эксперт, часто собираются кустарным способом и могут быть активированы практически в любом месте, в том числе и на территории России.

Бижев объяснил, что главная трудность при обнаружении и нейтрализации малогабаритных дронов заключается в их малой скорости и минимальной радиолокационной заметности. Зачастую система ПВО просто не успевает отреагировать, особенно если такие устройства запущены из непосредственной близости. Время на реагирование крайне ограничено — за три минуты дрон может выйти из зоны действия или исчезнуть с радаров. При этом стоимость самого дрона в десятки раз ниже цены ракеты, которой его необходимо сбить, что делает такие атаки не только опасными, но и выгодными с точки зрения противника.

В то же время крупные БПЛА российская противовоздушная оборона отслеживает и уничтожает более эффективно, благодаря постоянно совершенствующимся системам. Однако генерал подчеркнул, что основная угроза возникает при массированном применении беспилотников. В подобных случаях системы ПВО могут быть перегружены, что увеличивает риск прорыва отдельных целей.

Отдельно Бижев предупредил о вероятности атак в День Победы. По его мнению, возможными целями могут стать как стратегически важные объекты, так и делегации иностранных гостей, прибывающие в Москву на праздничные мероприятия. Тем не менее, он заверил, что за последние три года российские силы ПВО накопили значительный опыт в борьбе с воздушными угрозами и находятся в полной боевой готовности.