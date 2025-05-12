Вооружённое противостояние между Индией и Пакистаном вновь обострилось после начала индийской «Операции Синдор». Как сообщает китайское издание Guangming Daily, в ходе боевых действий индийские ВВС нанесли удары по территории Пакистана, в результате которых погибли мирные жители. Ответная реакция Исламабада не заставила себя ждать: пакистанские силы заявили о сбитии пяти индийских истребителей, включая один Rafale французского производства. Перевод статьи опубликовало издание RZNonline.ru.

По данным Guangming Daily, в воздушных боях Индия применяла Rafale, тогда как Пакистан задействовал истребители J-10CE, JF-17 Thunder и Xiaolong, разработанные при участии Китая. Столкновения происходили преимущественно в условиях ограниченной видимости, ночью, что вынуждало пилотов полагаться на бортовые радары и электронные системы, поскольку визуальный контакт с противником отсутствовал.

Аналитики отмечают, что Пакистан добился преимущества благодаря эффективному применению ракеты класса «воздух-воздух» PL-15 китайского производства. Указывается, что ракета позволяет поражать цели на дальности до 160 километров. При этом пакистанские пилоты, используя радиолокационные и навигационные преимущества, могли поражать цели до того, как индийские лётчики их замечали.

Важную роль в успехе сыграли и модернизированные JF-17, совместного пакистано-китайского производства. По информации источника, эти машины в последние годы прошли серьёзную доработку, что повысило их боевую эффективность. Несмотря на численное превосходство Индии, Пакистану удалось переломить ход воздушного сражения за счёт более слаженной работы экипажей и передовой техники.

В то же время индийские СМИ распространили фотографии предполагаемых обломков ракет PL-15E, обнаруженных на территории страны. Отмечается, что один из фрагментов сохранился почти целиком, за исключением головки самонаведения и боевой части. Это вызвало обсуждение в индийской прессе о возможном техническом анализе китайского вооружения. Однако, как подчеркивают эксперты, экспортные версии ракет значительно уступают боевым, а ключевые элементы системы самоуничтожаются, не оставляя шансов на получение критической информации.

Вопрос о реальной боевой эффективности PL-15 уже давно вызывает озабоченность у военных США. Ранее Центр стратегических и международных исследований отмечал, что американская сторона тщательно изучает китайскую ракету, чтобы адаптировать тактику и разработать эффективные средства противодействия. Ещё в 2022 году министр ВВС США Фрэнк Кендалл признал, что дальность PL-15 превышает характеристики американских ракет, и подчеркнул необходимость ускорения проекта AIM-260. Однако программа сталкивается с техническими трудностями, в том числе сбоем в работе систем наведения.