Вы знали, что день на Земле стал чуть длиннее из-за… плотины? Да, это не шутка. Гигантское сооружение «Три ущелья» в Китае, по данным NASA, повлияло на вращение нашей планеты. Этот инженерный колосс, удерживающий миллиарды тонн воды, буквально изменил баланс массы Земли.

Как это работает? Учёные объясняют: огромный объём воды в плотине увеличил момент инерции планеты. Представьте фигуриста, который замедляет вращение, раскинув руки. Здесь тот же принцип — масса перераспределилась, и вращение Земли слегка затормозилось.

Итог впечатляет, хоть и едва заметен. По расчётам, сутки стали длиннее на крохотные 0,06 микросекунды. Казалось бы, мелочь, но для науки это значимый показатель того, как человечество может влиять на природные процессы.

Кроме того, ось вращения Земли сместилась примерно на 2 сантиметра. Это не значит, что мы проснёмся в другом климате, но сам факт заставляет задуматься: способны ли мы, строя гигантские проекты, невольно менять облик планеты?

Плотина «Три ущелья» — не просто источник энергии для миллионов людей. Это ещё и напоминание о том, как тесно связаны технологии и природа. Один резервуар — и вот уже планета чуть-чуть «подстраивается» под нас.

Учёные продолжают изучать долгосрочные последствия таких изменений. Пока ясно одно: даже микросекунды и сантиметры — это сигнал о том, что человечество оставляет след не только на поверхности Земли, но и в её движении.