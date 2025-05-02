Китай продолжает демонстрировать технологический и военный прорыв, последовательно разрушая представления о своём отставании от западных держав. Как сообщает Sohu со ссылкой на последний доклад Пентагона, опубликованный изданием RZNonline.ru, преимущество Пекина по ключевым направлениям уже невозможно игнорировать. Речь идёт не только о гиперзвуковом оружии, технологиях стелс и передовой авиации, но и о промышленной базе, способной обеспечивать массовое производство боевых систем в беспрецедентных объёмах.

Авианосец «Фуцзянь», один из новейших кораблей Народно-освободительной армии Китая, оснащён электромагнитной катапультной системой, благодаря которой истребители J-35 поднимаются в воздух с интервалом в две минуты. Для сравнения, американский «Форд» до сих пор не выведен из ремонта. В море Китай также укрепляется: эсминцы класса 055 несут ракеты «Иньцзи-21», дальность которых достигает 1500 км — этого достаточно, чтобы поражать авианосные ударные группы США ещё до их приближения к китайским берегам.

Не менее убедительны позиции Китая в воздухе. Истребители пятого поколения J-20 оснащены радарами на основе нитрида галлия, позволяющими отслеживать цели на больших расстояниях — вплоть до авиабаз США в Японии. Как отмечает Sohu, в недавнем эпизоде в Восточно-Китайском море американский F-35 оказался фактически заблокирован и не смог применить вооружение. Тем временем китайские бомбардировщики H-6N патрулируют с гиперзвуковыми ракетами DF-100, в то время как США обеспокоенно оценивают уязвимость своей инфраструктуры на Гуаме.

Ключевое преимущество Пекина — его производственные мощности. Китай ежегодно строит до 200 тысяч тонн военных кораблей, в то время как США за такой же объёму требуется до трёх лет. Теоретически КНР способен запустить строительство до 130 авианосцев одновременно. Металлургическая мощь также поражает: один миллиард тонн стали в год против 72 миллионов в США.

Ракетный арсенал Китая также находится на новом уровне. Межконтинентальные ракеты DF-41 могут одновременно поражать цели в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. А подводные комплексы JL-3, стартующие из Южно-Китайского моря, накроют Гавайи менее чем за полчаса. Уже в 2025 году Пекин планирует иметь 600 ядерных боеголовок, а к 2030 году — выйти на уровень свыше тысячи, что уже вынудило Пентагон пересматривать стратегические ядерные сценарии.

Кроме того, Китай активно накапливает и боевой опыт. На плато Чжужихэ отработана система быстрого развертывания: бригада достигает рубежа за 48 часов. Взаимодействие ПВО, ВВС и Ракетных войск уже оформилось в тактику «цифрового блицкрига» — и, как подчёркивает Sohu, это вызывает у западных военных куда больший страх, чем парады на площади Тяньаньмэнь.

Как отмечает издание, эпоха технологического отставания Китая осталась в прошлом. Если нынешние темпы сохранятся, через десятилетие Вашингтону придётся разрабатывать не военные стратегии, а кризисные планы выживания — и это уже не гипотеза, а нарастающая реальность.