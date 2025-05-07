28 апреля в китайском Чжухае был представлен новый беспилотный подводный катер под названием «Синий кит». Как сообщает издание Sohu, эта разработка может серьёзно изменить подход к ведению морских операций. При длине 11 метров и водоизмещении 12 тонн аппарат развивает скорость до 40 узлов на поверхности и способен долго оставаться под водой на глубинах в десятки метров. Передает RZNonline.ru.

Главная особенность «Синего кита» — способность эффективно работать как в надводном, так и в подводном режиме. Это стало возможным благодаря двухрежимной силовой установке: на поверхности используется водометный двигатель, а в подводном положении — малошумный магнитогидродинамический мотор. Такая схема снижает вероятность обнаружения гидроакустикой. Кроме того, корпус устройства выполнен в обтекаемой форме, а система балластной стабилизации позволяет ему быстро менять глубину и сохранять устойчивость.

Катер управляется автономной системой с элементами искусственного интеллекта. Она способна не только строить маршрут, но и адаптироваться к изменениям обстановки. Благодаря модульной конструкции аппарат может оснащаться различным оборудованием: от камер и датчиков до зондирующих ракет и гидролокаторов. Предполагаемые сферы применения — от мониторинга окружающей среды до картографирования и срочной работы в зонах стихийных бедствий. Например, при тайфуне дрон может войти в его центр и передавать метеоданные в реальном времени.

Не меньший интерес вызывает и военный потенциал платформы. «Синий кит» может действовать в составе группы подобных аппаратов в Тихом океане, занимаясь разведкой, блокированием или атакой целей. Даже в мирное время такое присутствие заставит противников тратить ресурсы на противолодочную оборону и пересматривать стратегическое планирование.

По мнению экспертов Sohu, Китай сделал серьёзную заявку на лидерство в сфере морских беспилотных технологий. Ранее в этой области доминировали США и Европа, но «Синий кит» стал первым в мире катером, сочетающим высокую надводную скорость со скрытным подводным движением. При серийном производстве платформа может лечь в основу целой системы, включающей взаимодействие с другими дронами, спутниками и даже пилотируемыми кораблями. Несмотря на необходимость решения технических и правовых задач, уже сейчас очевидно, что Китай сделал серьёзный шаг в сторону технологической независимости и укрепления морской мощи.