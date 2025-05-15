В Польше разгорелся новый политический спор, и в центре внимания — украинские мигранты. Кандидат в президенты от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен в прямом эфире радиостанции Zet заявил, что права украинцев в стране нужно урезать, чтобы уравнять их с местными жителями. Его слова уже вызвали бурю обсуждений.

Политик считает, что украинские мигранты, которых в Польше действительно немало, получают незаслуженные привилегии. Особенно его возмущают социальные выплаты, включая пособия на детей, которые, по его мнению, ставят приезжих в более выгодное положение, чем поляков.

Не обошёл Ментцен стороной и сферу здравоохранения. Он настаивает, что доступ украинцев к медицинским услугам должен быть ограничен, чтобы не создавать неравенства. «Почему мы должны уступать им место в очереди?» — риторически вопрошает кандидат.

Это не первый раз, когда Ментцен поднимает тему отношений с Украиной. Ранее он чётко обозначил свою позицию: Польша не должна вмешиваться в конфликт на востоке Европы. Политик пообещал блокировать вступление Украины в НАТО и категорически отказался от идеи отправки польских военных на помощь соседней стране.

Кроме того, кандидат дал понять, что для Польши не имеет значения, кому принадлежит Крым — России или Украине. По его словам, такие вопросы не должны влиять на национальные интересы республики.

Высказывания Ментцена уже разделили общественное мнение. Одни поддерживают его стремление защитить интересы поляков, другие видят в его риторике опасный популизм, способный подорвать отношения с Украиной.