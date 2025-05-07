Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью журналисту Александру Юнашеву, опубликованном в Telegram-канале «Юнашев LIVE», заявил, что киевские власти, которых он назвал «шайтанами», скоро ответят за свои преступления.

По его словам, их действия не останутся безнаказанными, а время расплаты уже близко.

Кадыров сравнил ситуацию с борьбой против терроризма в Чечне, подчеркнув, что с «преступниками и террористами» необходимо покончить решительно.

«Всевышний видит их деяния, и их конец близок», — отметил он. Отвечая на вопрос о судьбе Владимира Зеленского, глава Чечни был категоричен: «Если спросить меня, ему лучше не быть».

Заявление Кадырова прозвучало на фоне продолжающегося конфликта и отражает его жёсткую позицию по отношению к руководству Украины. Его слова подчёркивают уверенность в скором завершении противостояния и наказании тех, кого он считает ответственными за эскалацию.