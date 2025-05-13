Военный конфликт между Индией и Пакистаном, разгоревшийся на фоне серии взаимных обвинений и силовых действий, получил новое развитие после резонансного заявления бывшего генерал-лейтенанта индийской армии Шанкара Ройчоудхури. В эфире программы Indian Media Pgurus 12 мая он назвал Китай более предпочтительным противником для Индии, чем Пакистан. По словам Ройчоудхури, Пекин, в отличие от Исламабада, не имеет опыта масштабных боевых операций, хуже обращается с китайским же оружием и уступает по боевой эффективности. Передает RZNonline.ru.

Слова генерала, прозвучавшие на фоне недавнего вооружённого столкновения, вызвали бурную реакцию как в студии, так и в международных СМИ. Пакистанские учёные из Исламабада оперативно отреагировали, разместив видео с язвительным комментарием: «Похоже, индийские генералы также согласны с тем, что с Пакистаном лучше не связываться». В ответ Ройчоудхури заявил в соцсетях, что Индия способна нанести удар в любой момент, а его слова были частью тактической игры. Однако подобная риторика лишь усилила критику в адрес индийского командования, поставив под сомнение стратегическую зрелость его руководства.

Военное обострение началось после теракта в Кашмире, произошедшего 22 апреля. Индия обвинила в случившемся Пакистан и уже 7 мая инициировала операцию под кодовым названием Vermilion. Нью-Дели в одностороннем порядке приостановил действие Договора по водам Инда, закрыл пограничные переходы и усилил военное присутствие в приграничных районах. Исламабад отверг обвинения и в ответ закрыл воздушное пространство, прекратил торговлю с Индией и охарактеризовал действия соседей как акт агрессии.

Согласно оценке международных экспертов, без участия США в этой эскалации не обошлось. 21 апреля вице-президент США Джей Вэнс посетил Индию и провёл переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Уже на следующий день в Кашмире прогремел взрыв, что послужило формальным поводом для начала военной кампании. Аналитики предполагают, что Вашингтон использует напряжённость, чтобы укрепить союз с Нью-Дели и ослабить китайскую инициативу «Один пояс, один путь».

Вооружённое противостояние приняло острый характер. В ходе воздушного боя 7 мая, получившего название «Бой 57», пакистанские ВВС сбили шесть индийских самолётов, включая современные Rafale. Кроме того, была перехвачена зашифрованная радиосвязь, что стало шоком для индийского командования. В ответ Индия использовала около сотни дронов, однако 77 из них были уничтожены лазерными комплексами ПВО.