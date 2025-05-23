Гриль-рецепты для овощей
Лето — время, когда даже заядлые мясоеды не прочь добавить в меню ярких красок. Овощи на гриле — это не просто гарнир. При правильном подходе они становятся самостоятельным блюдом, которое удивит сочностью, дымным ароматом и текстурой, напоминающей деликатесы. Рассказываем, как превратить кабачки, баклажаны и даже капусту в звезду вашего пикника.
«Гриль раскрывает в овощах скрытую сладость и добавляет им характер. Это как магия огня и дыма» — шеф-повар Люк Вернье.
Кабачки с мятой и лимонным соусом
Ингредиенты:
- Молодые кабачки — 4 шт.
- Оливковое масло — 3 ст.л.
- Свежая мята — ½ пучка
- Цедра лимона — 1 ч.л.
- Чеснок — 2 зубчика
Нарежьте кабачки вдоль пластинами толщиной 5 мм. Смажьте маслом с добавлением измельчённого чеснока. Жарьте на раскалённой решётке 2-3 минуты с каждой стороны до полосок «гриль». Готовые ломтики посыпьте цедрой и мятой, подавайте с соусом из йогурта, лимонного сока и щепотки сумаха.
Баклажаны-конфетти с травами
Секрет этого рецепта — в многослойности вкусов. Баклажаны маринуют в смеси:
- Кунжутное масло + соевый соус (2:1)
- Паприка + молотый кориандр
- Мёд — 1 ч.л. для карамелизации
Нарежьте баклажаны кружками, замаринуйте на 20 минут. Обжаривайте на сильном огне, пока края не станут хрустящими. Перед подачей украсьте зернами граната и кинзой — кислинка и свежесть завершат композицию.
Цветная капуста «стейк»
Вегетарианская альтернатива, которая впечатлит даже скептиков. Разделите кочан на толстые «ломти» вместе с кочерыжкой. Варите 5 минут в подсоленной воде с тмином. Обсушите, смажьте смесью:
- Оливковое масло — 4 ст.л.
- Хлопья чили — 1 ч.л.
- Копчёная паприка — 1 ч.л.
Жарьте на гриле 6-8 минут, пока не появится корочка. Подавайте с хумусом или соусом
аioli.
Кукуруза с чимичурри
Классика, которую можно улучшить в три шага:
- Не очищайте початки полностью — оставьте 2 слоя шелухи для «паровой бани».
- Перед жаркой смажьте сливочным маслом с лаймом.
- После готовности обваляйте в смеси тёртого пармезана и молотых фисташек.
Соус чимичурри из петрушки, чеснока и красного винного уксуса добавит кислотности.