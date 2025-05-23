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Гриль-рецепты для овощей

Лето — время, когда даже заядлые мясоеды не прочь добавить в меню ярких красок. Овощи на гриле — это не просто гарнир. При правильном подходе они становятся самостоятельным блюдом, которое удивит сочностью, дымным ароматом и текстурой, напоминающей деликатесы. Рассказываем, как превратить кабачки, баклажаны и даже капусту в звезду вашего пикника.

«Гриль раскрывает в овощах скрытую сладость и добавляет им характер. Это как магия огня и дыма» — шеф-повар Люк Вернье.

Кабачки с мятой и лимонным соусом

Ингредиенты:

  • Молодые кабачки — 4 шт.
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Свежая мята — ½ пучка
  • Цедра лимона — 1 ч.л.
  • Чеснок — 2 зубчика

Нарежьте кабачки вдоль пластинами толщиной 5 мм. Смажьте маслом с добавлением измельчённого чеснока. Жарьте на раскалённой решётке 2-3 минуты с каждой стороны до полосок «гриль». Готовые ломтики посыпьте цедрой и мятой, подавайте с соусом из йогурта, лимонного сока и щепотки сумаха.

Баклажаны-конфетти с травами

Секрет этого рецепта — в многослойности вкусов. Баклажаны маринуют в смеси:

  1. Кунжутное масло + соевый соус (2:1)
  2. Паприка + молотый кориандр
  3. Мёд — 1 ч.л. для карамелизации

Нарежьте баклажаны кружками, замаринуйте на 20 минут. Обжаривайте на сильном огне, пока края не станут хрустящими. Перед подачей украсьте зернами граната и кинзой — кислинка и свежесть завершат композицию.

Цветная капуста «стейк»

Вегетарианская альтернатива, которая впечатлит даже скептиков. Разделите кочан на толстые «ломти» вместе с кочерыжкой. Варите 5 минут в подсоленной воде с тмином. Обсушите, смажьте смесью:

  • Оливковое масло — 4 ст.л.
  • Хлопья чили — 1 ч.л.
  • Копчёная паприка — 1 ч.л.

Жарьте на гриле 6-8 минут, пока не появится корочка. Подавайте с хумусом или соусом аioli.

Кукуруза с чимичурри

Классика, которую можно улучшить в три шага:

  1. Не очищайте початки полностью — оставьте 2 слоя шелухи для «паровой бани».
  2. Перед жаркой смажьте сливочным маслом с лаймом.
  3. После готовности обваляйте в смеси тёртого пармезана и молотых фисташек.

Соус чимичурри из петрушки, чеснока и красного винного уксуса добавит кислотности.

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