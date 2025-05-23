Гриль-рецепты для овощей

Лето — время, когда даже заядлые мясоеды не прочь добавить в меню ярких красок. Овощи на гриле — это не просто гарнир. При правильном подходе они становятся самостоятельным блюдом, которое удивит сочностью, дымным ароматом и текстурой, напоминающей деликатесы. Рассказываем, как превратить кабачки, баклажаны и даже капусту в звезду вашего пикника.

«Гриль раскрывает в овощах скрытую сладость и добавляет им характер. Это как магия огня и дыма» — шеф-повар Люк Вернье.

Кабачки с мятой и лимонным соусом

Ингредиенты:

Молодые кабачки — 4 шт.

Оливковое масло — 3 ст.л.

Свежая мята — ½ пучка

Цедра лимона — 1 ч.л.

Чеснок — 2 зубчика

Нарежьте кабачки вдоль пластинами толщиной 5 мм. Смажьте маслом с добавлением измельчённого чеснока. Жарьте на раскалённой решётке 2-3 минуты с каждой стороны до полосок «гриль». Готовые ломтики посыпьте цедрой и мятой, подавайте с соусом из йогурта, лимонного сока и щепотки сумаха.

Баклажаны-конфетти с травами

Секрет этого рецепта — в многослойности вкусов. Баклажаны маринуют в смеси:

Кунжутное масло + соевый соус (2:1) Паприка + молотый кориандр Мёд — 1 ч.л. для карамелизации

Нарежьте баклажаны кружками, замаринуйте на 20 минут. Обжаривайте на сильном огне, пока края не станут хрустящими. Перед подачей украсьте зернами граната и кинзой — кислинка и свежесть завершат композицию.

Цветная капуста «стейк»

Вегетарианская альтернатива, которая впечатлит даже скептиков. Разделите кочан на толстые «ломти» вместе с кочерыжкой. Варите 5 минут в подсоленной воде с тмином. Обсушите, смажьте смесью:

Оливковое масло — 4 ст.л.

Хлопья чили — 1 ч.л.

Копчёная паприка — 1 ч.л.

Жарьте на гриле 6-8 минут, пока не появится корочка. Подавайте с хумусом или соусом аioli .

Кукуруза с чимичурри

Классика, которую можно улучшить в три шага:

Не очищайте початки полностью — оставьте 2 слоя шелухи для «паровой бани». Перед жаркой смажьте сливочным маслом с лаймом. После готовности обваляйте в смеси тёртого пармезана и молотых фисташек.

Соус чимичурри из петрушки, чеснока и красного винного уксуса добавит кислотности.