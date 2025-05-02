Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали женщину, планировавшую совершить теракт в Хасавюрте. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, россиянка собиралась привести в действие самодельное взрывное устройство вблизи административного здания, где базируется одно из подразделений правоохранительных органов.

По версии следствия, женщина присягнула запрещенной в России международной террористической организации и действовала по указанию куратора, с которым она ранее познакомилась через Telegram. Изначально ей поручили фотографировать различные объекты в городе, после чего было выдано прямое задание организовать взрыв 9 мая — в День Победы.

Контрразведке удалось пресечь преступные действия на стадии подготовки. При обыске у задержанной изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства, а также переписка, подтверждающая её связи с экстремистскими структурами.

ФСБ опубликовала кадры задержания, подчеркивая, что предотвращение атаки стало результатом скоординированных действий спецслужб и полиции. Расследование продолжается.