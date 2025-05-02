Один из новейших образцов украинской артиллерии — буксируемая гаубица 2П22 «Богдана-Б» — был уничтожен ударом российского FPV-дрона. Как сообщает Forbes со ссылкой на видео, опубликованное российским офицером, орудие, замаскированное на огневой позиции, было поражено точным попаданием беспилотника со взрывчаткой. Первым объект на кадрах идентифицировал аналитик Эндрю Перпетуа.

Инцидент произошёл на одном из участков протяжённого фронта. Несмотря на современную конструкцию, «Богдана-Б» оказалась столь же уязвимой для дронов, как и старые модели. По данным Forbes, именно удары беспилотников стали главной причиной потерь украинской артиллерии. С февраля 2022 года ВСУ лишились около 200 буксируемых систем из изначальных 500. Позднее партнёры поставили ещё около 400 единиц, но этого оказалось недостаточно — артиллерия продолжает теряться.

Переход на натовский калибр 155 мм стал ключевым направлением украинских усилий. Вместо старых советских систем ВСУ начали использовать новые образцы, в том числе самоходную установку 2С22 «Богдана», выпускаемую на Краматорском заводе с 2023 года. Каждая из установок стоит около 2,5 млн долларов, всего произведено около 150 единиц, из которых свыше 20 уже утрачены.

С целью удешевления производства был разработан буксируемый вариант — 2П22 «Богдана-Б», основанный на лафетах от устаревших 2А36 «Гиацинт-Б». Первые орудия поступили в 47-ю артиллерийскую бригаду ВСУ в начале 2025 года, тогда же украинские военные заявляли о готовности использовать новое оружие на сложных участках фронта.

Однако, как показал недавний случай, высокотехнологичное орудие не спасает от точного удара FPV-дрона. В зоне боевых действий дроны находятся в постоянном поиске целей, что делает практически невозможным скрытное размещение артиллерии.

Несмотря на потери, Краматорский завод продолжает выпускать новые установки. По данным Forbes, производство идёт десятками единиц в месяц, но остаётся вопрос, сколько из них смогут выжить на насыщенном беспилотниками фронте.