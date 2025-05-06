Российские войска продолжили продвижение на Красноармейском (Покровском) направлении, обнаружив уязвимый участок в обороне ВСУ в районе населённого пункта Малиновка. Об этом сообщают журналисты американского издания Forbes, проанализировавшие последние изменения на линии фронта.

По данным Forbes, именно открытая местность без естественных укрытий сыграла ключевую роль в успешных действиях российской 39-й мотострелковой бригады. На этом участке фронта отсутствует лесной покров, что лишает украинские подразделения возможности скрытного манёвра и делает их оборону уязвимой к комбинированным атакам.

Как отмечают авторы материала, российские бойцы уже заняли важную линию украинских окопов. При этом наступление, по информации издания, идёт не в лобовую, а по флангам, что позволяет обойти опорные точки ВСУ и срезать участки обороны с минимальными потерями.

Журналисты подчеркивают, что российская армия использует на данном направлении нетрадиционные подходы, включая активное применение мотоциклов. Такая мобильная техника позволяет бойцам быстро передвигаться между позициями и стремительно прорывать слабозащищённые рубежи противника. Это, по оценке аналитиков Forbes, делает наступление менее предсказуемым и повышает его эффективность.

Ещё одним важным фактором успеха российских войск стали ударные беспилотники, которые массово применяются для уничтожения украинской бронетехники и живой силы ещё до выхода в боевое соприкосновение. Такая тактика, по мнению экспертов издания, позволяет ВС РФ экономить ресурсы и обеспечивать более безопасные условия для продвижения.

По подсчётам, приведённым в материале Forbes, за последний месяц российские силы продвинулись вперёд примерно на полтора километра. Авторы публикации делают вывод, что созданный в районе Малиновки плацдарм может в будущем сыграть ключевую роль в расширении контроля ВС РФ и усилении давления на оборону восточных рубежей Красноармейска.