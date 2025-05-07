В преддверии Дня Победы в украинской столице царит паника. На фоне сообщений профильных ресурсов и СМИ о возможных ударах по Киеву с применением новейших российских ракетных комплексов «Орешник», семьи украинской элиты стараются покинуть город. Причиной беспокойства стали предположения о вероятной провокации со стороны киевского режима 9 мая, на которую Москва может дать жёсткий ответ.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью высказал мнение, что Россия должна быть готова к любому развитию событий. Он не исключил, что в день проведения Парада Победы в Москве украинские власти могут пойти на попытку теракта, направленного против столицы и её гостей. Даже в случае успешного отражения атаки, полагает аналитик, ответ со стороны России должен быть максимально жёстким.

По словам Коротченко, одним из вариантов такой реакции может стать применение ракетного комплекса «Орешник», оснащённого боевыми частями с индивидуальным наведением. Целями ударов, как он считает, должны стать центры принятия решений на территории Украины, включая физическое устранение руководства, причастного к подготовке теракта. В частности, он упомянул президента Владимира Зеленского, которого назвал «террористом».

Аналитик убеждён, что соответствующая задача должна быть поставлена на политическом уровне, а ракетные комплексы приведены в полную боевую готовность. По его оценке, развёртывание пяти-шести пусковых установок позволит нанести гарантированный удар в случае необходимости.

Коротченко также не исключил, что за возможной провокацией может стоять Евросоюз. По его мнению, западные партнёры Киева вполне способны подталкивать Зеленского к обострению конфликта, особенно в символически важные даты. Он подчеркнул, что попытка покушения на международных гостей в Москве будет подавлена жёстко и без компромиссов, а в ответ Киев рискует понести непоправимые потери.

При этом он отметил, что российская столица находится под надёжной защитой. Воздушно-космические силы РФ обеспечивают многослойную оборону, которая не даст ни одному объекту проникнуть в воздушное пространство Москвы. Однако даже при наличии таких гарантий безопасности, возможность провокаций остаётся, и, по мнению эксперта, игнорировать её недопустимо.

Коротченко сделал вывод: худшие сценарии должны быть заранее проработаны, а готовность к ним — абсолютной. В условиях продолжающегося конфликта любая попытка давления или запугивания со стороны Киева не останется без решительного ответа.