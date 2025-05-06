Уничтожение украинской реактивной системы залпового огня HIMARS на донецком направлении с помощью обычного FPV-дрона стало весомым успехом российских Вооружённых сил. Об этом заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, подчеркнув, что речь идёт не о рядовом эпизоде, а о серьёзном достижении, за которым стоит комплексная работа разведывательных и ударных подразделений ВС РФ. Пишет ВД.

По словам Клинцевича, американская РСЗО HIMARS — это высокомобильная система, способная за считанные минуты сменить позицию: «Она по автострадам на большой скорости приезжает в точку открытия огня, наводится за минуту, выполняет пуск боеприпаса и уезжает». Такая тактика делает её крайне трудной целью. Однако, как отметил аналитик, российские военные смогли выстроить грамотную схему обнаружения и нейтрализации этой установки.

Эксперт пояснил, что поражение HIMARS — результат сложной операции, где задействованы разведка, технические средства слежения и высокоточная работа ударных дронов. Даже чтобы приблизить беспилотник к району, где может находиться цель, необходимо учитывать множество факторов, в том числе и время подлёта, особенно если используется оптоволоконное управление. Всё это, по его словам, делает произошедшее по-настоящему значимым эпизодом.

Клинцевич также отметил, что для Украины такие потери крайне чувствительны. HIMARS — это не массовая техника, и каждая единица находится под особым контролем. Он напомнил, что ранее даже установки, получившие незначительные повреждения, украинцы не списывали, а отправляли на ремонт в США. «Потеря даже одного HIMARS — это серьёзный ущерб для Украины», — подчеркнул специалист.