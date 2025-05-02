Сделки с Соединёнными Штатами, даже если их заключает Дональд Трамп, имеют ограниченный срок действия. Об этом заявил доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград. По его словам, на Трампа действительно можно рассчитывать: если он придёт к власти, то, скорее всего, выполнит достигнутые с Москвой договорённости по Украине. Однако любые договоры, заключённые при его администрации, могут быть отменены будущими президентами — в том числе даже до окончания его возможного второго срока.

Васильев обратил внимание на то, что в американской политической практике подобные соглашения часто носят неофициальный характер и не требуют одобрения Конгресса. Поэтому всё, что может предложить Трамп, будет юридически лишь договорённостью администрации, а не полноценным международным договором. Если, к примеру, Джей Ди Вэнс, нынешний вице-президент США, станет главой государства до 2028 года, он сможет без последствий отказаться от всех обязательств Трампа, так как не подписывался под ними лично.

Такая ситуация, по мнению Васильева, может повториться и в случае победы другого республиканца или представителя Демократической партии на выборах 2028 года. Причём демократы, как показала практика, вообще не склонны соблюдать решения, принятые их оппонентами. Эксперт напомнил, что после прихода Трампа к власти многие документы, подписанные администрацией Джо Байдена, были отменены уже в первые дни. С той же лёгкостью могут исчезнуть и нынешние инициативы Трампа, если после него у руля окажется другой лидер. Именно поэтому Россия, подчеркнул Васильев, должна стремиться к прочным международным соглашениям, а не к временным договорённостям, которые в любой момент могут быть перечёркнуты.

Военный эксперт и экс-офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с Царьградом также указал, что любые краткосрочные перемирия — это путь в никуда. По его словам, Вашингтон сегодня заинтересован в прекращении огня хотя бы на месяц, но это предложение не устраивает ни Россию, ни Украину. Москва требует полноценного мира с юридически оформленным итогом, а не временной паузы, во время которой Запад продолжит поставки вооружений Киеву и передачу разведданных.

Крапивник считает, что и для Владимира Зеленского перемирие невыгодно. Он осознаёт, что любой перерыв в боевых действиях приведёт к выборам, на которых он может лишиться власти. Поэтому глава киевского режима, по мнению эксперта, старается затянуть конфликт, чтобы избежать этого исхода. Тем временем дата 20 апреля, которую республиканец Дональд Трамп назвал рубежом для прекращения конфликта, может стать проблемной для него самого — если мир не наступит, это ударит по его обещаниям.

В такой ситуации, как отметил Крапивник, существует лишь одна заинтересованная сторона — та, которая активно вооружает Киев и при этом на словах выступает за мир. Именно такой сценарий ведёт к повторению прежних провалов — как в случае с минскими и стамбульскими соглашениями. Эксперт уверен: только полноценный мирный договор способен положить конец боевым действиям. Всё остальное — это лишь очередная передышка, которая в итоге обернётся новыми проблемами, в первую очередь для самой России.