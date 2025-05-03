Российская авиация нанесла мощный авиаудар по цеху сборки беспилотников в селе Приморское Херсонской области.

Объект, размещённый в корпусе бывшего судостроительного завода, был уничтожен прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000, сообщает издание “Военный обозреватель”.

Атака была выполнена экипажем бомбардировщика Су-34, а её результаты в реальном времени отслеживал разведывательный дрон. В момент удара над районом образовался густой столб дыма и пыли, характерный для применения тяжёлых фугасных боеприпасов.

ФАБ-3000 — одна из самых мощных авиабомб, задействованных в ходе специальной военной операции. Её первое применение зафиксировано летом прошлого года при ударе по позициям украинских войск в Волчанске на Харьковщине, а предыдущее – в районе укреплённого села Богатырь, где бомба сыграла роль в прорыве обороны перед наступлением российской группировки «Восток».

Уничтожение производственной базы БПЛА может существенно повлиять на логистику и снабжение беспилотными средствами украинских подразделений на южном направлении.