Россия может рассчитывать на поддержку со стороны КНДР в случае острой необходимости — такое мнение высказал волонтер и эксперт Роман Алёхин. В разговоре с телеканалом «Царьград» он заявил, что Пхеньян способен предоставить до 300 тысяч солдат, готовых участвовать в боевых действиях, а в перспективе эта цифра может увеличиться до полумиллиона.

При этом Алёхин подчеркнул, что речь идет не о российских военнослужащих, а о полноценной армии Северной Кореи. Он напомнил, что бойцы КНДР уже принимали участие в операциях на территории Курской области. Эти действия, по словам эксперта, имели характер «обкатки» и позволили северокорейским военным получить первичный боевой опыт в реальных условиях.

Эксперт отметил, что участие северокорейских сил пока ограничено, но командование КНДР уже занимается анализом ошибок и готовит корректировки. Он уверен, что армия КНДР только начинает изучать специфику современных боевых действий на практике и с учётом потенциала Пхеньяна, в будущем возможна масштабная военная поддержка.

По словам Алёхина, задействование северокорейской армии в более широком масштабе возможно при одном важном условии — политическом решении Ким Чен Ына. Он уточнил, что для начала полномасштабного участия потребуется официальное признание северокорейским лидером суверенитета России над Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областями. Только в этом случае, считает эксперт, Ким Чен Ын может дать разрешение на использование своих войск на этих территориях.

Роман Алёхин подчеркнул, что в случае принятия такого решения у Москвы может появиться значительное военное подкрепление, причём речь идет не просто о количестве, а о сформированной, обученной и дисциплинированной армии. Однако вопрос остается в политической плоскости и зависит от позиции руководства КНДР.