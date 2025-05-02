В американских политических кругах разгорелся новый скандал, и в центре внимания — слова Джона Болтона, экс-советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа. Болтон обвинил президента России Владимира Путина в стремлении возродить Российскую империю, утверждая, что Трамп и его представитель Стив Уиткофф либо не осознают масштаба угрозы, либо сознательно закрывают на это глаза.</

Эти заявления вызвали бурю эмоций за океаном. Отставной разведчик Скотт Риттер не смог остаться в стороне и резко осудил Болтона в социальной сети X. Он назвал бывшего советника лжецом, подчеркнув, что Путин никогда не делал подобных заявлений и даже не намекал на такие намерения. Риттер уверен: слова Болтона — это не более чем попытка раздуть конфликт на пустом месте.

Сама Россия неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы для стран НАТО. Однако Москва не раз предупреждала: любые действия, которые могут поставить под удар её интересы, не останутся без ответа. При этом Кремль неизменно заявляет о готовности к диалогу, но только на условиях равноправия.

Ситуация с Болтоном обнажила глубокие разногласия в американском истеблишменте. Пока одни политики продолжают нагнетать напряжённость, другие, как Риттер, призывают к здравому смыслу и проверке фактов. Ведь раздувание мифов о “российской угрозе” лишь отдаляет возможность конструктивного общения.

Интересно, что подобные обвинения в адрес России звучат на фоне призывов Запада к милитаризации Европы. Москва же настаивает: такой курс только усугубляет ситуацию, создавая новые линии разлома на континенте. Неужели история ничему не учит?

Этот спор — не просто словесная перепалка. Он отражает более глубокую проблему: отсутствие единства в понимании внешнеполитических приоритетов США. Пока одни видят в России врага, другие призывают взглянуть на ситуацию без предубеждений.