По данным Bloomberg, накануне визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию Соединённые Штаты одобрили сделку по продаже оружия королевству на сумму около 3,5 миллиарда долларов. Этот шаг рассматривается как попытка укрепить стратегическое партнёрство с Эр-Риядом и усилить давление на Иран.

Согласно докладу, Госдепартамент США уже уведомил Конгресс о планируемой сделке, которая включает поставку 1050 управляемых ракет, а также логистическую поддержку и услуги по обслуживанию. Вашингтон подчёркивает, что Саудовская Аравия остаётся важным союзником в деле обеспечения политической стабильности и экономического роста в регионе Персидского залива.

Ожидается, что визит Трампа состоится в середине мая, и он также посетит ОАЭ и Катар. По информации Reuters, в ходе поездки бывший президент может объявить о гораздо более крупной сделке на сумму свыше $100 млрд, а также продвигать саудовские инвестиции в экономику США, которые ранее оценивались в $1 трлн.

Интересно, что администрация Джо Байдена ранее ввела запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии в ответ на её военную кампанию в Йемене, но в 2024 году этот запрет был снят, что теперь открывает путь для масштабных военных контрактов.

Эксперты рассматривают сделку как часть геополитической стратегии США: демонстрация лояльности союзникам, усиление военно-экономического присутствия в регионе и попытка сдержать влияние Ирана на фоне обостряющихся конфликтов.